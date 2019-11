CORRUPTION : Le procès d’Ouyahia, Sellal et 3 ex-ministres fin novembre !

En effet, les ministres détenus à la prison d’El Harrach pour des faits liés à la corruption vont être jugés avant la fin du mois courant rapporte la même source. Un premier procès qui verra comparaître Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellel ainsi que trois anciens ministres de l’Industrie, dont l’objet n’est autre que le lourd dossier du « Montage automobile ». Selon le quotidien, Ouyahia et Sellal devraient comparaître dans ce premier procès (puisqu’il en restera d’autres), dans le cadre des enquêtes déclenchées autour des hommes d’affaires ayant bénéficié d’énormes avantages. Dans le cas présent, il s’agit de concessionnaires automobiles. Les deux anciens premiers ministres sont impliqués dans les affaires Tahkout, Eulmi, ainsi que Hassan Arbaoui. Dans le même contexte, trois ex-ministres de l’industrie devraient par ailleurs comparaître lors de ce procès. Deux sont actuellement incarcérés à El Harrach : Youcef Yousfi et Mahdjoub Beda. Il faut savoir, rappelle le quotidien, que Youcef Yousfi et Mahdjoub Beda ont été auditionnés tout récemment au niveau de la Cour suprême. Il s’agissait vraisemblablement des dernières comparutions avant la clôture de l’instruction de leurs dossiers. Ils sont poursuivis dans l’ »Affaire Tahkout » pour entre autres, « octroi d’indus avantages, passation de contrats contraires à la réglementation et corruption ». Le troisième Abdeslem Bouchouareb se trouve en fuite à l’étranger. Son départ Précipité, a eu lieu peu de temps après le déclenchement de la plus vaste opération anti-corruption qu’ait connu le pays. Les convocations qui lui ont été adressées sont restées lettres mortes. Depuis deux semaines, il fait officiellement l’objet d’un mandat d’arrêt international.