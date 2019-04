CORRUPTION ET SAISIE DE COCAINE : Hamel dément toutes les allégations

Visé par une campagne de communication voulant l’introduire dans des affaires de corruption, l’ancien patron de la police, a affirmé dans une déclaration à TSA, ne détenir aucun dossier de corruption. « Je n’ai reçu aucune convocation de la justice militaire et je ne détiens aucun dossier de corruption », a-t-il assuré. Samedi, Echorouk News a indiqué qu’Abdelghani Hamel a été convoqué par la justice militaire suite à ses déclarations concernant la détention de dossiers de corruption prononcées devant les journalistes le 26 juin 2018. Autrement dit, le jour même de son limogeage. En effet, la chaine de télévision, a aussi relié le retrait d’Abdelghani Hamel, de son poste à l’affaire de saisie de plus de 750 Kg de cocaïne durant le mois de Mai 2018, chose que le général Hamel a aussi nié catégoriquement. « Je n’ai aucun lien ni de près ni de loin avec l’affaire de la cocaïne. Ni moi ni mon entourage immédiat. Mon éducation et ma culture ne me permettent pas d’avoir des liens avec ce genre d’affaires. Mon ex-chauffeur (à la DGSN) doit répondre de ses actes devant la justice. J’ai beaucoup de respect pour la justice, laissons la faire son travail en toute souveraineté », a encore déclaré l’ex-DGSN. Toutefois, le général Hamel a encensé la décision du général de corps d’armées Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP, qui a décidé la réouverture de plusieurs dossiers de corruption. « Après que la justice ait retrouvé toutes ses prérogatives ». « Je soutiens et je salue la décision du chef d’état-major de l’ANP d’ouvrir les dossiers de corruption au niveau de la justice pour que tout le monde rende des comptes », a affirmé M. Hamel.