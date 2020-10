CORONAVIRUS : Les entreprises du secteur énergétique lourdement impactées

Les entreprises relevant du secteur énergétique sont lourdement impactées par la pandémie du Coronavirus, à en croire un bilan rendu public par le ministère de tutelle, lors ‘une réunion des directeurs de wilayas. Avec une baisse de 41%, le manque à gagner de groupe national les hydrocarbures Sonatrach est estimé à 10 milliards de dollars jusqu’à fin septembre 2020 par rapport à le même période en 2019 à cause de la pandémie de coronavirus, fait ressortir ce bilan. La Sonelgaz subit des pertes aussi lourdes estimées à 18,7 mds de DA, à cause notamment de la baisse de la consommation en raison de la réduction de l’activité économique et l’augmentation des créances impayées de la Sadeg, pour la même période. L’entreprise Naftal a été également touchée par la covid-19 avec un manque à gagner estimé à 41 mds, de même que la filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport aérien, Tassili Airlines, qui a enregistré un manque à gagner de 1,5 mds DA. Les entreprises de secteur énergétique on été confrontées au ralentissement de l’activité économique mondiale et à la réduction les effectifs dans le cadre les mesures prises pour lutter contre la propagation de virus, explique ce bilan.