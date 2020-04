L’ambassade du Royaume-Uni en Algérie a annoncé ce mercredi qu’un vol spécial au départ d’Alger, a été programmé afin de rapatrier ses ressortissants bloqués en Algérie. En effet, l’ambassade a annoncé, via un tweet du site « FCO travel advice », qu’elle a programmé un vol spécial de rapatriement pour aujourd’hui, jeudi 2 avril, et ce à cause de la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.