CORONAVIRUS - BILAN MONDIAL : 11.000 morts à travers la planète

La pandémie de coronavirus a tué 627 personnes en Italie sur les dernières 24 heures, nouveau record qui porte le bilan total au-delà des 4.000 morts dans la péninsule, pays le plus touché au monde, a annoncé la protection civile vendredi. Avec 4.032 morts désormais recensés, l'Italie a plus de 66 morts par million d'habitants, une proportion qui passe à plus de 250 pour la Lombardie, poumon économique du pays. Des vans de l'armée italienne doivent servir au transport des dépouilles des victimes du coronavirus depuis Bergame vers d'autres villes de la Botte. La cité lombarde, touchée de plein fouet par la pandémie, ne dispose plus de beaucoup de places pour enterrer ses morts. Plus de 5.100 personnes sont officiellement contaminées et les experts tiennent compte d'un grand nombre de contaminations supplémentaires non-enregistrées. Deuxième pays le plus touché en proportion de sa population, l'Espagne est derrière avec plus 1.326 décès dus au coronavirus, une hausse de 32% en un jour, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le nombre de cas dans tout le pays a progressé de près de 25% depuis vendredi, passant de 19.980 à 24.926. . En France, l'épidémie de coronavirus a causé à ce jour la mort de 450 patients (78 supplémentaires en 24 heures) et contraint à hospitaliser 5.226 malades, dont près de 1.300 en réanimation, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Le Royaume-Uni a drastiquement renforcé vendredi sa riposte face à la pandémie de nouveau coronavirus, alors que la progression du Covid-19 s'accélérait sur le territoire britannique, où il a fait désormais 177 morts. En Suisse, pays frontalier de l'Italie, la maladie covid-19 a tué 43 personnes. Plus de 4.800 personnes ont été testées positives jusqu'à présent mais la Suisse ne teste pas tous les cas suspects en raison d'une quasi-pénurie de tests. Aux Etats-Unis, qui comptent plus de 220 décès, plus de 19.000 cas de coronavirus ont été recensés. Au Brésil, plus de 600 personnes ont été infectées et sept sont mortes du virus. L'Argentine compte 128 cas de coronavirus et trois morts. L'Iran a annoncé vendredi 149 décès supplémentaires dus à la maladie Covid-19, portant à 1.433 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays, l'un des plus touchés avec l'Italie et la Chine. L’Algérie enregistré 90 cas de contamination par le Covid-19 et 12 décès, l'Algérie a elle aussi prit de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de cette pandémie mondiale. Au Maroc 77 cas de coronavirus et trois morts.