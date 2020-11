CORONAVIRUS A BECHAR : La police contrôle l’application des mesures préventives

La sûreté de wilaya de Béchar, en coordination avec la direction du commerce , a mis en œuvre un plan spécial visant à intensifier le contrôle de la conformité des commerçants dans le respect des mesures préventives visant à réduire la propagation de l’épidémie, tout en prenant des mesures judiciaires contre les contrevenants, dans le cadre de la mise en œuvre de diverses instructions émises par les autorités publiques à cet égard. Selon le communiqué de la cellule de communication et relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, ce plan spécial est une activation des mesures préventives approuvées par les pouvoirs publics pour réduire la propagation du coronavirus qui enregistre une augmentation des indicateurs d’infection au niveau national. Le communiqué précise que les opérations de surveillance menées ciblent également divers marchés du chef-lieu de wilaya, avec l’activation des travaux sur le terrain de la police urbaine et de la protection de l’environnement pour libérer les trottoirs des marchandises exposées devant les lieux de commerce, tout en sensibilisant les commerçants ainsi que les citoyens de la nécessité de respecter les mesures préventives visant à réduire la propagation du coronavirus plus particulièrement en cette période de grippe saisonnière. L’adhésion aux mesures préventives est devenue nécessaire et impérative afin que ces lieux ne deviennent pas des foyers de propagation de l’épidémie. Ce plan spécial, ajoute le communiqué, sera appliqué au niveau de toutes les daïras de la wilaya de Béchar.