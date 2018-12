COOPERATION BILATERALE : Le Premier Ministre sud-coréen aujourd’hui à Alger

Le Premier ministre de la République de Corée du sud, M. Lee Nak-Yeon, effectuera aujourd’hui une visite officielle en Algérie à l'invitation du Premier ministre M. Ahmed Ouyahia, a indiqué un communiqué du Premier ministère. Cette visite de trois jours, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la République de Corée, liée par une Déclaration de partenariat stratégique signée en 2006 entre le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue coréen, ajoute la même source. La visite de M. Nak-Yeon sera consacrée à l'examen des relations bilatérales et des voies et moyens de raffermir davantage, le partenariat bilatéral. La rencontre sera aussi l'occasion pour un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La cinquième session du Conseil d'affaires algéro-Coréen, se tiendra également à Alger en marge de cette visite, et regroupera des entreprises des deux pays, a ajouté le communiqué.