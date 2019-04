CONSULTATIONS POLITIQUES : La Présidence organisera une rencontre consultative lundi

Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah dont le mouvement populaire réclame la tête au même titre que le Premier ministre Noureddine Bedoui, a entamé ce jeudi ce qui semble être un tour de table avec les leaders politiques, les personnalités nationales et des acteurs de la société civile. Il a ainsi reçu en audience à la Présidence de la république, successivement l’ex président de l’APN, Abdelmadjid Ziari et le président du front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid. On s’en doute, les discussions ont tourné autour des perspectives politiques envisageables à la lumière du mouvement de protestation populaire qui dure depuis neuf semaines. Abdelkader Bensalah qui se sait contesté par la rue, veut sûrement écouter le maximum d’acteurs sur la meilleure conduite à tenir pour sortir le pays de l’impasse. Cette série de consultations politiques intervient deux jours après le discours du chef d’état-major de l’armée qui avait affirmé que toutes les voies de sortie de crises restaient ouvertes. Mais le refus scellé et non négociable de l’option Bensalah par la majorité du peuple qui réclame le dégagement des trois «B» semble avoir poussé le chef de l’armée à changer son fusil d’épaule en ouvrant une fenêtre politique. C’est ce qui expliquerait peut être ces échanges entre le Président de l’Etat contesté et les chefs de partis.