CONSTANTINE : Un réseau de trafic de marijuana démantelé

Un réseau de trafic de marijuana, impliquant sept individus âgés de 23 à 49 ans, a été démantelé au cours de la semaine dernière par la division mobile de la police judiciaire d’Ali Mendjeli, ville située dans la banlieue sud de la wilaya de Constantine, rapporte le quotidien arabophone El Bilad. Ce réseau, spécialisé dans le trafic de marijuana (cannabis), a été démantelé suite à des informations parvenues aux services de la police faisant état de la commercialisation de cette drogue dans plusieurs villes de Constantine, notamment Ali Mendjeli, El Khroub et Aïn Smara, précise la même source. En effet, six prévenus ont été interpellés, au niveau de la ville Aïn Smara, à bord de deux voitures. Après une inspection minutieuse, les fonctionnaires de la police découvrent 517 grammes de cannabis soigneusement dissimulés dans l’un des véhicules. L’opération s’est également soldée par la saisie de billets de banque. Quant au septième mis en cause, il a été arrêté à la suite d’une perquisition effectuée dans un champ situé dans la commune de Hamma Bouziane à Constantine. Les agents de la police ont alors procédé à la saisie de 3,77 kilogrammes de cannabis. Cette opération qualitative a permis la saisie de 4,290 kg de marijuana, ainsi que deux véhicules et huit téléphones portables. Inculpés pour détention de drogue à des fins de commercialisation, les sept mis en cause ont été traduits par devant le procureur de la République, qui a ordonné leur mise en détention provisoire en attendant leurs procès.