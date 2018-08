CONSTANTINE : 4 morts dans une collision entre un véhicule et un semi remorque

Quatre (4) personnes d’une même famille ont perdu la vie et une autre a été blessée dans une collision entre un véhicule touristique et un semi remorque survenu jeudi dans la commune d’Aïn Abid, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. La même source a précisé que l’accident s’est produit sur un tronçon routier du chemin de wilaya (CW) 133 reliant la commune d’Aïn Abid à la ville de Tamlouka, relevant de la wilaya de Guelma, précisant que les personnes décédées, âgées entre 14 et 70 ans, étaient à bord du véhicule. Les éléments de l’unité secondaire de la protection civile d’Aïn Abid qui sont intervenus dans l’opération de secours ont acheminé les dépouilles vers l’hôpital de la commune d’El Khroub. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident, a-t-on conclu.