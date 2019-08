CONSERVATION DES FORETS D’ORAN : Les forestiers réclament le départ du directeur

Des agents de la conservation des forêts de la wilaya d’Oran ont organisé dimanche dernier un sit-in devant le siège de la direction situé à Fernand-ville pour demander le départ du conservateur des forêts, M. Bouziane Abdelkarim. Ils étaient une dizaine d’agents qui ont brandi des banderoles, où on pouvait lire « dégage, on refuse de travailler avec le conservateur et on demande son départ, on demande une commission d’enquête pour faire la lumière sur les biens forestiers de l’Etat, la richesse forestière n’est pas à vendre ». Notons qu’avant-hier, des membres du bureau syndical de la conservation, ont émis un communiqué pour soutenir le conservateur des forêts. Ce communiqué soutient le conservateur des forêts pour ses efforts dans la gestion de l’administration forestière, et la protection de la richesse forestière à Oran. Il est venu suite à un communiqué du même bureau le 14 août dernier qui appelait à une grève pour le 18 du mois en cours afin de réclamer le départ du conservateur des forêts. Ce communiqué est signé par le secrétaire général du syndicat. Le 17 août dernier, des membres du bureau du syndicat ont organisé une session extraordinaire pour un retrait de confiance du secrétaire général du syndicat. Ce communiqué a été signé par 03 membres et publié sur la page’’ facebook’’ de la cellule de communication de la conservation des forêts. Dans cette confusion de communiqués, les jours à venir seront décisifs et permettront d’éclaircir la situation.