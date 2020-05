CONSEIL DES MINISTRES : Relèvement du SNMG à 20 000 DA et suppression de l’IRG

La réunion a débuté par un exposé du Premier ministre sur des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, avant de débattre d'un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à l'avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC) pour l'exercice en cours. A la lumière de cette présentation, le Conseil a approuvé ce qui suit : augmentation de 30 à 50% la réduction du budget de fonctionnement. Cette réduction comprend les dépenses de l'Etat et de ses institutions. Exonération d'impôt des revenus inférieurs ou égaux à 30.000 DA à compter du 1er juin prochain. Revalorisation du salaire minimum garanti à partir du 1er juin prochain de 2000 DA pour atteindre les 20.000 da. Suppression du système de déclaration contrôlée pour les professions libérales. Adoption des propositions émanant du ministère de l'Industrie et des mines relatives à la relance du secteur industriel. Par la suite, le président de la République a demandé la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la semaine prochaine, afin de mieux enrichir l'avant-projet de loi. Le Conseil des ministres a examiné, ensuite, des décrets présidentiels pour approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des technologies (19 septembre 2018). Il s’agit en outre de deux mémorandums d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale universelle (UPU) (06 octobre 2016). Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre "Tamsit" (gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", la compagnie nationale Sonartach et la société Equinor Algeria B.V.