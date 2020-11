CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL : Le FLN appelle à l'organisation d'un référendum

Le Secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a affirmé que l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui conformément à la légalité internationale était l'unique solution pour le règlement du conflit, dénonçant "les violations flagrantes" commises par les forces d'occupation marocaine contre les civiles sahraouis sans défense. "L'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui est un droit garanti par le droit international. La Minurso a été chargée de l'organisation dudit référendum mais le Maroc refuse de se soumettre à la légalité internationale", a fait savoir M. Baadji lors d'un sit-in de solidarité observé par le parti suite à l'agression militaire à El Guerguerat le 13 novembre en cours. Soulignant que le Maroc était favorable au départ à l'organisation d'un référendum d'autodétermination avant de revenir sur sa décision car persuadé que le peuple sahraoui votera en faveur de l'indépendance, le SG du FLN s'est interrogé "pourquoi le Maroc refuse-t-il l'organisation d'un référendum si le peuple sahraoui voulait vraiment être annexé au Maroc comme il le prétend ?... autant organiser le référendum et laisser le peuple sahraoui choisir". Pour le même responsable, le Maroc mise dans sa politique sur "la tactique et les facteurs temps et environnement régional" afin de priver le peuple sahraoui de ses droits légitimes avec la complicité de ses alliés, soulignant que "la position des dirigeants, du Gouvernement et du peuple algériens en matière de soutien de la cause sahraouie est sacrée et inaliénable car émanant de leur conviction à soutenir tous les mouvements de libération de par le monde".