CONFINES CHEZ EUX : Des mostaganemois scandant ‘’Allahou Akbar’’ depuis leurs balcons

Confinés chez eux, hier, vers 21h00, des Mostaganemois ont manifesté une autre manière de solidarité durant cette crise sanitaire , perchés sur leurs fenêtres, terrasses et balcons, scandant « Allahou Akbar la ilaha Ilalah wa Lilahi El Hamd ». Cela commence doucement, depuis quelques balcons. Progressivement, de balcon en balcon avec les mêmes cris, pour se généraliser par la suite à travers plusieurs quartiers de la wilaya à l’image de Mont-Plaisir , AL Arsàa , Salamandre et autres , crient de plus en plus fort et de plus en plus nombreux, pendant une heure ou deux. Cet appel est intervenu suite à l'impossibilité de se réunir en tant que fidèles durant cette crise sanitaire caractérisée par la fermeture de tous les mosquées comme mesure de sécurité pour éviter la propagation de la pandémie et donc le besoin de se rappeler, de loin, à leur devoir de prier, tout en restant chez eux car dieu est grand et seul à pouvoir nous aider durant cette période ", ont scandé les fidèles. Gana Yacine