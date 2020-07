CONFINEMENT SANITAIRE PREVENTIF : Mostaganem accueille 222 nationaux venus de l’étranger

Les personnes en question ont été mises en hébergement confiné au niveau de l'établissement hôtelier « Es-Safir », sis dans la zone de la station balnéaire des « Sablettes ».En effet, cette structure hôtelière de grand standing a ainsi été utilisée comme centre de quarantaine, dans le cadre de l’application des mesures de prévention contre l’épidémie du Coronavirus. La même source a indiqué que cette opération d’accueil de nos compatriotes s'est déroulée dans de bonnes conditions .Pour mémoire, on peut rappeler que Mostaganem avait déjà accueilli, au courant du mois de mars dernier, lors de la première opération de confinement sanitaire, pas moins de 530 personnes ; dans une deuxième opération qui a suivi, au début du mois de juin écoulé, ce sont quelque 161 personnes qui ont été accueillies dans les mêmes conditions. Au terme de cette troisième opération, qui vient d’avoir lieu, ce sont 222 personnes qui ont été accueillies pour une mise en quarantaine sanitaire de 14 jours, comme lors des précédentes. Par ailleurs, en prévision d'une autre prochaine opération, ce fut le cas pour les précédentes vagues. Par ailleurs, il faut noter la présence d’une équipe médicale mobilisée, 24 heures sur 24, pour veiller sur la santé des résidents et ce, en plus d'une équipe de protection civile et ce, jusqu’a leur déconfinement et départ pour leurs destinations, initialement prévues. A cette occasion, les autorités locales rendent hommage aux associations de la société civile qui se sont impliquées (Salsabil) et notamment au professionnalisme des opérateurs hôteliers qui ont prouvé, à travers ces opérations d’accueil des nationaux résidents à l’étranger, la constance et l’excellence dans la qualité de prestation de services qui distingue la wilaya de Mostaganem.