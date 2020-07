CONFINEMENT PARTIEL A SETIF : Le ministre du commerce donne des instructions d’urgence

Lors d’une réunion urgente avec les directeurs régionaux de la wilaya de Sétif et des wilayas avoisinantes, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions pour assurer l’approvisionnement du marché après la décision d’imposer un confinement partiel dans 18 communes de la wilaya de Sétif en vue d’endiguer la pandémie de COVID-19. Cette réunion intervient après la décision du wali de Sétif d’imposer un confinement partiel à plusieurs communes de la wilaya, qui dure 15 jours, à compter d’hier mercredi, ce qui a obligé le ministère du Commerce à prendre un certain nombre de mesures pour assurer l’approvisionnement du marché pendant cette période suivant les mesures de confinement décidées par le wali de Sétif dans plusieurs communes, a précisé la même source. Dans ce cadre, le ministre a donné des instructions pour l’organisation et l’approvisionnement des marchés en s’appuyant à l’expérience acquise avec la wilaya de Blida en matière d’approvisionnement pendant son confinement, a ajouté la même source.