CONFERENCE ARABE SUR L'HABITAT AU BAHREÏN : L’expérience algérienne présentée par Temmar

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a pris part hier au Royaume de Bahreïn à la 5e conférence arabe sur l'habitat, qui a débuté hier et ce pour 2 jours et sera suivie par la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme, dont les travaux seront présidés par le Royaume de Bahreïn. M. Temmar présentera aux travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme deux projections, la première sur l'expérience de l'Algérie en matière de "diversification des offres de logements" et la deuxième sur "la responsabilité sociale des entreprises du secteur privé dans l'exécution des projets du logement aidé". Cette 5ème conférence arabe sur l'Habitat tend à mettre la lumière sur le rôle des secteurs public et privé dans la garantie du logement social et ses tendances futures, et à débattre des approches relatives au rôle des ministères et instances gouvernementales dans l'implication des institutions financières et bancaires et des sociétés de promotion immobilière, dans la garantie du logement social.