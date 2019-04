COMPLEXE SPORTIF OLYMPIQUE D’ORAN : Le projet accuse un retard de 07 années

Le chef de l’exécutif local, qui a effectué samedi une visite inopinée au stade ainsi qu’à d’autres sites sportifs concernés par les JM 2021 à Oran, a également fustigé les responsables de l’entreprise en question pour «non respect des instructions» données afin d’achever le chantier dans les délais fixés. «Il est question d’améliorer la cadence des travaux surtout à l’approche de la saison estivale pouvant constituer un handicap de taille dans le respect des délais fixés pour la réception du stade de 40.000 places en particulier», a déclaré le chef de l'exécutif, sachant bien que ce projet du complexe sportif de Belgaïd accuse un retard de plus de sept ans. Inscrit en décembre 2006, l’entreprise chinoise Metallurgical China Construction (MCC) a promis de livrer le projet fin 2012, un délai repoussé à fin 2017, puis à mars 2018. Le chantier accuse sept ans de retard. L’entreprise réalisatrice, le groupe chinois Metallurgical China Construction (MCC), a promis au wali, Mouloud Cherifi, qui a effectué, l'année dernière une visite sur le chantier, que le stade sera livré en mars 2018 et que la totalité du complexe sera réceptionnée fin 2019, soit un retard de sept ans sur les délais initialement promis. Pour accélérer la cadence des travaux, le wali a désigné un responsable qui veillera quotidiennement au suivi du projet et qui lui rendra régulièrement compte de son évolution. Le chef de l’exécutif a également ordonné de créer un écran végétal constitué de plantations d’arbres pour permettre un meilleur ornement du site. Le complexe où sera domicilié le MC Oran, comprend un stade de 40 000 places et d’autres installations accueilleront les Jeux méditerranéens de 2021. Il est situé à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir. Le stade a été baptisé au nom de l’ancien footballeur défunt, Abdelkader Fréha.Le projet a été inscrit en décembre 2006. Les travaux ont été entamés en 2010. Un budget de 14,3 milliards de dinars a été mobilisé. Les installations s’étendent sur une superficie de 105 hectares. Le complexe sera desservi, entre autres, par le tramway dont les travaux d’extension seront lancés. Le stade, qui sera également dédié à l’athlétisme avec sa piste olympique et un parking de 1500 places, sera doté de caméras de surveillance. Le complexe comptera également quatre terrains, dont deux en gazon naturel et deux en gazon synthétique, une salle omnisports d’une capacité de 5000 places, deux bassins olympiques couverts et un centre de formation pédagogique d’une capacité de 150 places.