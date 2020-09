COMITE SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS : ‘’Il est temps de revenir à la vie normale’’

En effet, dans une déclaration à la chaine une de la Radio nationale, Bekkat Berkani a indiqué que la décision du gouvernement de déconfiner certaines wilayas et de rouvrir les garderies et les crèches, intervient dans le cadre de la levée progressive du confinement. Cette décision intervient également, selon lui, en conséquence de la situation épidémiologique, qui est stable, du fait de la décrue constante des contaminations au coronavirus. Sur ce point, le membre du comité scientifique explique que certains pays enregistrent des milliers de cas par jour, ce qui ne les a pas empêchés de « revenir à la vie normale », dans le cadre d’un protocole sanitaire. Dans ce sens, « l’Algérie a élaboré des recommandations strictes pour préserver la santé publique », a-t-il souligné. Il a également souligné « qu’il est temps de revenir à la vie scolaire, scientifique et même sportive, mais à condition que les mesures préventives soient pleinement respectées ». Par aileurs, une application intelligente permettant d’élaborer une carte sur le développement de la situation épidémiologique du Covid-19 a été mis en place afin de renforcer les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipaza. Le directeur local de la santé, Mohamed Bourahla, a annoncé le renforcement des équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipaza par une application permettant l’élaboration « en temps réel » d’une carte sur le développement de la situation épidémiologique relative au Coronavirus. Ainsi, l’application, exploitée depuis jeudi par les équipes des enquêtes épidémiologiques, « utilise la technique de géolocalisation, ou GPS, avec un transfert de données en temps réel, de façon à permettre à la Direction locale de la santé et au ministère de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière, d’accéder à l’application, de lire et d’analyser les données, avec un suivi du développement de la situation épidémiologique, » a également souligné le directeur de la santé de la wilaya de Tipaza. « Il s’agit d’un outil de travail moderne, représenté par un smartphone englobant une application, qui permet aux médecins de communiquer, aux responsables locaux et centraux, en temps réel des informations relatives à la situation épidémiologique », a expliqué M. Bourahla, en ajoutant que l’application peut notamment aider à « circonscrire les nouveaux foyers épidémiologiques en un temps record. »