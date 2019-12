CNAS TISSEMSILT : Les employeurs appelés à adopter la communication électronique

En effet, la CNAS organise au niveau de son ancienne agence se trouvant sur la RN 14 des portes ouvertes et une campagne d’information à partir du 01er et qui s’étaleront jusqu’au 03 du mois en cours sur les prestations des services par la méthode moderne qui est la communication électronique. Cet événement sera organisé en direction des employeurs et des professionnels dans le but de promouvoir la communication électronique entre la caisse et les patrons. Selon les organisateurs, l’accent sera mis sur l’utilisation de l’outil informatique et des nouvelles technologies du net pour se mettre à jour dans les différents volets, une démarche qui vise la modernisation de la relation entre les deux partenaires. La même source ajoute que l’objectif de ces journées consiste à faire connaître aux concernés (les employeurs et autres patrons) d’une part et les fonctionnaires de la CNAS de l’autre part, les avantages des nouvelles prestations électroniques via le portail électronique et les autres adresses électroniques tout en mettant en valeur le rôle des services de la CNAS pour la prise en charge des déclarants et la contribution à la promotion de la communication électronique. Durant ces journées, il sera procédé à la diffusion de documents d’information et de sensibilisation, la distribution de dépliants, d’affiches, de guides, de brochures et de bulletins pour leur utilisation en milieu ayant relation directe avec la caisse dont les centres des impôts, le RC, la direction de l’emploi etc. Enfin, et en continuité à cette activité, les responsables de la CNAS au niveau de Tissemsilt ont tracé un programme chargé d’activités qui s’étalera sur trois jours et sera animé par des professionnels en la matière.