CLASSEMENT DES PASSEPORTS : Le passeport algérien à la 170ème place

Le passeport algérien figure toujours parmi les moins puissants au monde, a indiqué le site Passport Index dans son nouveau classement pour l’année 2018. Le document de voyage algérien gagne toutefois quelques exemptions de visa supplémentaires par rapport au précédent classement. Ainsi, le passeport algérien est classé à la 170ème place sur 199 pour cette année 2018. Le passeport algérien permet selon ce nouveau classement d’accéder à 49 pays sans visa ou avec un visa délivré à l’arrivée. En comparaison, le document de voyage algérien donnait accès à 46 pays en 2017 et occupait la 171ème place sur 195. Régionalement, le passeport algérien reste l’un des moins bien classés. Il est ainsi devancé par les voisins marocain (141e) et tunisien (129e) dont les passeports donnent accès respectivement à 59 et 64 pays sans visa ou avec un visa délivré à l’arrivée.