CLASSEMENT DES ARMEES : L’Algérie, deuxième puissance africaine

Ce classement classe 136 pays du monde en prenant en compte plus de 55 facteurs individuels. Il ne s’appuie pas seulement sur le nombre d’armes disponibles mais également sur la diversité de l’arsenal militaire permettant un meilleur équilibre dans la force de frappe. L’Egypte et l’Algérie restent les deux premières puissances militaires en Afrique, selon l’édition 2018 du classement des armées dans le monde, publiée par le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP), cité par l’agence Ecofin. L’egypte qui arrive en tête de ce classement et qui occupe le 12è rang à l’échelle mondiale sur un total de 136 pays étudiés, avec un score de 0,2751 point, d’après le classement qui se base sur cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. L’Egypte dispose de 454 250 militaires actifs et de 875 000 réservistes, 4 946 chars, 1132 avions militaires, dont 309 avions de chasse, et de 319 navires et bâtiments de guerre. L’Algérie (23è à l’échelle mondiale) occupe la deuxième position à l’échelle africaine, suivie par l’Afrique du Sud (33è au plan mondial), le Nigeria (43è), l’Angola (48è), l’Ethiopie (51è), le Maroc (55è), le Soudan (70è) et la Libye (74è). La RD Congo (75è à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain. Selon Global Fire Power, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la France sont les cinq plus grandes puissances militaires au monde.