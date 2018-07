CLASSEMENT DE LA VITESSE DE TELECHARGEMENT INTERNET : L’Algérie à la 175ème place mondiale

En comparaison avec le classement 2017, l’Algérie a perdu 6 places en Afrique et 14 dans le monde dans le classement de la vitesse de téléchargement de données Internet. Les institutions et bureaux internationaux continuent de donner de mauvaises notes à la qualité du débit internet que fournissent les opérateurs algériens. Cette fois-ci, l’évaluation vient du rapport 2018 sur la vitesse de téléchargement que réalise La Worldwide Broadband Speed League.Selon ce document l’Algérie arrive à la 175è position au monde et à la 31è en Afrique avec une moyenne de vitesse de téléchargement de 1,25 Mbps. En comparaison avec le classement 2017, l’Algérie a perdu 6 places en Afrique et 14 dans le monde. Ce classement place l’Algérie dans la catégorie des pays où il est difficile de télécharger des fichiers ou des vidéos sur Internet. Les autres pays du Maghreb font tous mieux que l’Algérie. Le Maroc arrive 4è en Afrique et 105è au monde, la Tunisie se positionne à la 5è place en Afrique et 112 au monde tandis que la Libye se classement 25 et 167 respectivement en Afrique et au monde. En Afrique, c’est Madagascar qui décroche la première place avec sa vitesse de téléchargement de 24,87Mbps. Le pays est 26ème mondial, devant la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Russie, indique l’Agence de presse Ecofin.