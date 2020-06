CITE "BOUDJELLA ABDELHADI" (TIARET) : Les habitants contestent l'implantation d'une promotion immobilière

Mardi 2 juin 2020, quelques habitants de la cité "Boudjella Abdelhadi", se sont rassemblés à proximité du chantier d’un projet en cours de réalisation, appartenant à un promoteur immobilier, tout à signaler l'inexistence de toute plaque identifiant l'identité du projet comme stipulent les lois urbanistiques en cours. Munis de pancartes portant des écriteaux dénonçant les agissements prêtant à équivoque de cette promotion immobilière, constate-t-on sur les lieux. Ces citoyens nous ont déclaré à l'unisson que leurs habitations très mitoyennes du chantier sont exposées, quotidiennement aux regards des travailleurs au sein de ce chantier, en nous informant de suite que le promoteur immobilier a violé certaines clauses du cahier de charges et plus particulièrement l'article 10 du permis de construire, comme le confirme une correspondance adressée au wali et dont une copie a été remise à notre rédaction et lequel article met en exergue le respect des droits de mitoyenneté, en signalant que ces habitants ont auparavant saisi la justice et l'affaire est en cours, précise la correspondance. Pour d'amples informations, nous nous sommes rapprochés du directeur d'urbanisme, ce dernier nous a déclaré qu'il va instruire tous les chantiers à l'obligation de mettre des plaques identifiant la nature des projets et aussi dépêcher une commission d’enquête sur les lieux ou se trouve cette promotion immobilière ,qui selon des indiscrétions, compte bâtir en R+5,quelque 56 logements et 40 locaux commerciaux. Pour rappel, l'assiette foncière ou est implanté ce projet, était auparavant destinée à accueillir une aire de jeux pour enfants.