CITE BELHOUARI (TIARET) : La rue des ‘’grossistes’’ en quête de développement

Cependant, derrière ces grandes activités commerciales, certains problèmes et combien gênants, ont fait leur apparition. Tout d'abord, il faut signaler, l’état de la route qui est à moitié impraticable, eu égard au passage et au stationnement des véhicules «poids lourds». Ces véhicules accentuent l'asphyxie de la circulation routière, tout en notant que beaucoup de piétons trouvent des difficultés et à cela s'ajoute un autre engouement provenant des écoliers qui doivent rejoindre leurs domiciles et aussi les passagers, qui doivent rejoindre ou revenir de la gare routière. Une simple virée dans cette route, résume à tout curieux, les dangers et les risques auxquels sont confrontes les élèves scolarisés et les passagers, qui par contrainte, doivent emprunter cette rue, qui vient de gagner sa réputation car les grands grossistes, et locataires de surcroit y ont pris adresse. Lors de notre passage au niveau de cette rue, un grossiste nous a fait part des dysfonctionnements de l'éclairage public et aussi des risques auxquels se confrontent certains enfants riverains et scolarisés. En somme, l’absence de plaques réglementant la circulation routière, nourrit une anarchie indescriptible où les marchandises sont exposées sur le trottoir, rendant les accès à différents commerces, très difficiles. Pour l'heure, l’on apprend que tous les commerces dépendant de cette rue, offrent des prestations exemplaires, ce qui amplifie l’engouement, mais bien "réglementer «la circulation routière, demeure un vœu pieu de ces commerçants.