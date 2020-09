CHETAIBO (ORAN) : Les gendarmes libèrent deux jeunes kidnappés

Grâce à l'intervention musclée des éléments de la brigade de gendarmerie nationale, les deux jeunes séquestrés ont été libérés et remis à leurs familles. En effet, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Hai Nedjma ex Chetaibo dans la commune de Sidi Chahmi , dans la wilaya d’Oran, ont réussi ,suite à un appel téléphonique sur le numéro 10.55 du frère d’un jeune Kidnappé B.D ,à intervenir dans une opération musclée pour encercler les lieux où était séquestré le jeune B.D résidant à Hai Nedjma enlevé hier par une bande de malfaiteurs qui agissent en toute impunité dans les villages de la daïra d'Es-Sénia et plus particulièrement dans la localité de Hai Chetaibo et qui n'ont pas hésité à kidnapper ce jeune afin de demander à son frère .BB une rançon de 300.000.00 Da pour sa libération. Le frère de la victime a accepté le chantage de la bande pour leur remettre la somme demandée , mais il a aussitôt alerté les éléments de la gendarmerie par le biais d’un appel téléphonique sur le 10.55. Il est à préciser que le jeune B.D a été agressé à l'arme blanche, battu, enlevé de force et menacé de mort. A l’origine, de cette affaire, un différend entre les mis en cause et leur victime au sujet d’une prétendue transaction de vente d'un véhicule d'occasion pour un montant de 300.000.00Da, qui s'est avéré ‘’Taiwan’’. Non contents, les acquéreurs ont demandé la restitution de leur argent, et c’est ce qui les a poussés à commettre cet acte de violence et de kidnapping. Une fois le jeune libéré, il a été entendu par les enquêteurs, leur faisant part de la séquestration d'un second jeune homme enfermé dans un autre endroit isolé. Une fois dépêchés sur les lieux, les éléments de la gendarmerie ont réussi une seconde fois à encercler les lieux où ils se sont introduits dans le local et ont fini par libérer le deuxième jeune homme séquestré. Les familles des deux victimes ont remercié vivement les éléments de la brigade de gendarmerie pour les efforts fournis dans cette vaste opération d’intervention d'enlèvement et de séquestration de ces deux jeunes hommes qui sont très souvent victimes de ces machinations. Il est à souligner que cette bande de malfaiteurs est composée de six individus, tous des récidivistes qui sont actuellement en état de fuite et activement recherchés par les services sécuritaires.