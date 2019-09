CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vers une nouvelle révision des statuts

Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab a affirmé, lundi dernier à Alger, que la révision des statuts, dispositions et mesures réglementaires de l’activité des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), constituait désormais « un impératif », dicté par les mutations économiques que vit le pays. Dans son allocution d’ouverture d’une rencontre nationale avec les présidents des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), M. Djellab a souligné que le secteur « connaît parfaitement les difficultés qui entravent l’activité des CCI au niveau local, et celle de la Chambre Algérienne de commerce et d’industrie (CACI), notamment en ce qui concerne les statuts et dispositions réglementaires », rapporte l’Agence officielle. Tous ces points ont été inscrits au planning de travail, issu du programme d’action du ministère, lequel abritera des rencontres régionales visant à se rapprocher davantage des CCI et à écouter leurs préoccupations.