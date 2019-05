CEREMONIE EN L’HONNEUR DES MEILLEURS ELEVES ET ETUDIANTS : Le wali honore les lauréats

Hier , mercredi 22 Mai 2019, la wilaya de Mostaganem a organisé une cérémonie de remise de prix et de cadeaux symboliques aux meilleurs élèves et autres étudiants qui se sont distingués par l’obtention de bonnes notes au cours de cette année scolaire, ainsi que les diplômes obtenus et les honneurs reçus. La manifestation a été abritée au sein du cabinet du wali, en présence du vice-président de l’assemblée populaire de wilaya, des autorités locales, sécuritaires et militaires, et du recteur de l’université ‘’Abdelhamid Ibn Badis’’, à l’occasion du 63ième anniversaire de la grève des étudiants du 19 Mai 1956 . En cet heureux événement , le wali a honoré des étudiants de l’université de Mostaganem, des meilleurs élèves , issus des trois cycles de l’enseignement ( primaire, moyen et secondaire ) et des stagiaires des centres de formation professionnelle et d’apprentissage. En ce sens, la championne du cyclisme, Melle Meddah Y. a été honorée pour son parcours sportif par la remise d’un superbe cadeau, une bicyclette en carbone. Notons que cette jeune championne a été médaillée en or, en bronze et en argent lors des derniers championnats arabes du cyclisme en Septembre 2018. Pour le mileu universitaire, un conseiller, titulaire récemment d’un doctorat, a été également honoré.