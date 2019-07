CELEBRATIONS DE LA VICTOIRE DES VERTS : Nuit blanche à Mostaganem

Des milliers de supporters, à travers les quartiers et tout le territoire de la wilaya de Mostaganem à l’instar de toutes les wilayas du pays, ont fêté le sacre de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal, vendredi 19 juillet. Partout, les drapeaux vert, blanc et rouge étaient sortis, pour une nuit de célébrations intenses à la hauteur de l'exploit réalisé par les Fennecs. Au coup de sifflet final, synonyme de victoire 1-0 sur le Sénégal, l'ambiance était terrible, les supporters Mostaganemois enfants, jeunes et vieux, notamment des femmes côte à côte, ont laissé éclater leur joie et ont envahi les rues de la wilaya. Ceux qui se trouvaient dans les cafés et dans les places publiques ont été les premiers à envahir les rues. Ensuite, c'était au tour des habitants des quartiers avant d'être rejoints par des milliers de personnes. Du plus jeune au plus vieux, ils étaient tous ensemble pour célébrer cette inoubliable soirée, dans une ambiance de fête. Au fil des minutes, la circulation devenait presque impossible, du centre ville jusqu'à la Salamandre, le cortège de voitures n'avançait presque pas. Les plus malins ont abandonné leur voiture pour poursuivre la route à pied. Klaxons et chansons à la gloire des Verts, fumigènes, youyous… Une ambiance qui aura duré toute la nuit, jusqu'au petit matin. C'est tout un pays qui aura passé une nuit blanche. «Merci les Verts, Merci Belmadi au nom de tout le peuple, merci d'avoir redonné de la joie et d'avoir fait de l'Algérie une nation festive et extravertie, nous avons une bonne équipe capable de nous procurer plus de fierté, et de nous faire rappeler à quel point nous t'aimons. Ecrivez cela dans votre journal», nous cria un quinquagénaire quand il a vu que nous sommes des journalistes. D'autres à pied chantaient et dansaient, alors que les youyous fusaient des balcons. «L'Algérie a prouvé que c'est un grand pays de football. Enfin, nous sommes les champions d'Afrique prouve que nous sommes les plus forts», a commenté un autre habitant. Des milliers d'entre eux ont grossi la foule plus tard dans la soirée et les festivités ont duré toute la nuit.