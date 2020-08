CANICULE A MOSTAGANEM : Ruée vers les barrages et retenues d’eau

Un grand nombre de citoyens n'a pas trouvé de solution à cette situation à part rester chez-soi et utiliser le climatiseur et ce en raison de l'interdiction de la baignade, dans le cadre des mesures préventives du virus Corona, alors que d’autres ont préféré affluer vers certaines plages, en particulier celles non surveillées dont les zones rocheuses. Notons que les services de sécurité traquent quotidiennement les baigneurs à travers les plages de la wilaya, fermées à l’aide de barricades, de béton et pierres dans certaines communes, afin d’empêcher l’accès aux voitures. En plus, il y a la fermeture des stations balnéaires « la Salamandre » «Sablettes», « Ouréah » et « Stidia » suite à une décision de la wilaya, afin d’empêcher les rassemblements et les infiltrations vers les plages. Selon le chargé de l’information et de la communication de la protection civile, il y a un certain nombre de personnes qui ‘’s’infiltrent’’ quotidiennement dans les différentes plages, où la plupart résident à proximité de la mer, comme Kharouba, Salamandre et Materba. Durant cet été, les services de la protection civile ont enregistré 4 cas de noyades, dont deux sur des plages non surveillées, en plus ils ont secouru des dizaines de personnes d’une noyade certaine. La dernière intervention était le sauvetage d'une jeune fille de 22 ans qui s'est noyée à la plage de « Chaibia » , indiquant en ce sens que des citoyens résidents dans les régions « EST » de la wilaya , en particulier au niveau de Achaàcha et Nekmaria se rendent quotidiennement dans le barrage de Kramis, et les oueds pour nager et se divertir , ce qui a obligé les mêmes services à organiser des campagnes de sensibilisation sur les risques de noyades dans les barrages et les retenues collinaires où des rencontres de proximité avec les citoyens ont été organisées au niveau de Oued Kramis et les localités et douars de Achaàcha, mettant en exergue les risques de noyades dans ces plans d’eau lors des périodes caniculaires. L’objectif de cette campagne c’est pour réduire le nombre des noyades dans les barrages et faire prendre conscience aux citoyens notamment les enfants du danger réel qui les guette dans les baignades de ces retenues d'eau, a-t-on précisé. Ces jeunes inconscients semblent soudain avoir oublié la crise sanitaire, faisant fi aux consignes sanitaires, et ce malgré les campagnes de sensibilisation aux mesures de précaution par les services de sécurité et de la protection civile. D’autres n’ont pas trouvé d’inconvénients en affirmant que le respect de la distanciation sociale pourra être assuré sur place. Selon eux les rayons de soleil tuent le virus.