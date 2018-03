Benzaïm tire à boulets rouges sur Ould Abbès

Le sénateur Adelwahab Benzaïm, ne décolère pas. Ce dernier lance un appel à « tous les membres du comité central, aux députés, aux sénateurs et à la presse pour prendre part à ce « jugement pour le droit et la liberté de s’exprimer de l’élu » « Je refuse cette décision qui empêche les élus de s’exprimer librement et de débattre. Il s’agit d’un droit constitutionnel. Qu’est-ce que signifie la déclaration de Djamel Ould Abbès ? Est-ce qu’elle veut dire que quand je pose une question orale à un ministre et quand je juge sa réponse insatisfaisante, je dois demander la permission du secrétaire général pour m’exprimer devant la presse ? Est-ce que je dois avoir une autorisation de Ould Abbes pour assister à une émission politique », se demande ce membre du Conseil de la nation. «C’est de la dictature ! », s’insurge-t-il.