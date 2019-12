Benflis démissionne du parti Talaïe El-Houriyet

L’ancien premier ministre candidat malheureux, pour la troisième fois, à l’élection présidentielle, Ali Benflis a annoncé samedi, sa démission du parti Talaïe El Houriyet qu’il a lui même fondé. Ali Benflis a fait l’annonce de sa démission lors de la réunion du comité central du parti Talaïe El Houriyet. « Depuis plus de quatre ans et demi vous m’avez donné cette occasion et vous m’avez chargé de cette mission qui s’est concrétisée par la fondation du parti Talaïe El Houriyet qui a couronné un parcours politique de quinze années » a-t-il, ainsi, déclaré dans une allocution qu’il a prononcé devant les cadres de son parti. Par ailleurs, Ali Benflis a dévoilé l’identité de celui qui lui succédera à titre provisoire à la tête du parti. C’est Abdelkader Sâadi qui se chargera de gérer les affaires courantes du parti jusqu’à la tenue du congrès. Une commission a, en outre, été chargée de préparer ce congrès qui sera sanctionné par l’élection d’un nouveau président pour le parti.