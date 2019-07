Belmadi surprend les Egyptiens

Djamel Belmadi a corrigé un journaliste égyptien ayant affirmé que les supporters égyptiens ont été tous unis derrière les Fennecs, tous « supporteurs »de l’Algérie lors du tournoi de la CAN 2019 au Caire. Interrogé par un journaliste égyptien sur ses dernières déclarations liées au soutien des supporters égyptiens, Djamel Belmadi a recadré les choses avec ironie, » je devrais voir un opticien dès que je rentre en France, parce je n’ai pas vu et je n’ai pas entendu trop ça »! a répliqué le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi. Cette déclaration a fait le tour dans les réseaux sociaux et dans les médias égyptiens et a provoqué une grosse colère chez les supporters égyptiens.