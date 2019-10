Belkhadem maintient le suspense sur sa candidature !

Alors qu’il devait retirer ce lundi 14 octobre, les formulaires de souscription de signatures individuelles pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, l’ancien chef du gouvernement, Abdelaziz Belkhadem, maintient le suspense et ne se rend pas au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Il s’était résolu à entrer en lice dans la course pour la magistrature suprême, affirmaient plusieurs de ses proches, annonçant qu’il allait procéder au retrait des formulaires. Cependant, Belkhadem ne s’est finalement pas présenté devant l’ANIE. Selon un membre de sa famille interrogé par Ennahar-Online, l’ancien Secrétaire général du FLN (2005-2013) hésite toujours et n’a pas encore tranché sur la question de sa participation ou pas au prochain rendez-vous électoral. D’autres observateurs pensent savoir que c’est l’exigence d’un diplôme universitaire qui poserait problème.