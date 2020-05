BUREAUX DE POSTE A MOSTAGANEM : Dispositif spécial pour les retraités

Un dispositif spécial a été mis en place depuis la matinée du jeudi et vendredi pour réguler le flux important de personnes retraitées, censées de retirer leurs pensions à l’intérieur et l’extérieur des bureaux de poste, car ces personnes se sont rassemblées devant les portes des bureaux de poste , avant l’heure de l’ouverture de 8 heures et ce en veillant au respect des mesures de distanciation destinées à prévenir et lutter contre la propagation du coronavirus. En effet, des jeunes volontaires ont installé des chaises devant la porte de la grande poste en plus des produits désinfectants pour aider les personnes âgées à retirer leur argent dans des conditions qui respectent les règles de prévention fixées par les autorités sanitaires. Au niveau de certains bureaux ,l’opération a été bien encadrée où des facteurs mettaient de l’ordre et désinfectaient tous ce que la main du citoyen touche : Distributeur d’argent, portes, sol…tout est passé à la propreté. A l’intérieur, des chaises ont été installées de façon à garder la distance entre chacune. Un espace a été réservé pour les femmes et un autre pour les hommes, le personnel travailleur a réussi à imposer l’ordre où servir les citoyens était à tour de rôle afin d’éviter le rassemblement des personnes dans les bureaux. Certains internautes ont même recommandé à Algérie Poste via les réseaux sociaux de missionner ses facteurs pour qu’ils délivrent les pensions aux domiciles des retraités afin d’éviter tout risque de contamination par cet ennemi invisible. Régissant à cette situation, Algérie Poste a appelé les personnes âgées à demander à leurs proches de retirer leurs pensions et de ne pas se déplacer dans les bureaux de poste.