BOUMERDES : Lancement des travaux de 7000 logements AADL

Les travaux de réalisation de près de 7.000 logements de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) ont été lancés samedi à Boumerdès sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Kamel Nasri. Après avoir suivi un exposé exhaustif sur le secteur de l'habitat à Boumerdès, M. Nasri a fait savoir que le quota de logements estimés de près de 7.000 logements (AADL 1 et 2) était le dernier quota de logements au titre du programme de l'AADL dans nombre de régions de cette wilaya. Le ministre a salué le rôle joué par les autorités locales pour assurer les assiettes devant abriter ce nombre important ces logements. "Le coup d'envoi de la réalisation de ces projets signifie que les souscripteurs choisiront prochainement leurs sites", a-t-il expliqué, appelant "les responsables de ces projets à faire preuve de justice et de transparence en la matière". Et d'ajouter que toutes les entreprises choisies pour la réalisation de ces logements sont algériennes, souligne le ministre, déclarant que "nous avons saisi cette visite pour leur exiger de revoir les délais de réalisation vu le besoin impérieux des citoyens en ces logements". Les logements sus-cités se répartissent sur les régions de Hlaimia à Boudouaou (+1400 unités), El Hadba dans la même commune (500) et Fades (près de 400). Selon M. Nasri, la réalisation des autres programmes de logements sera lancée dans la région de Benchoub dans la commune de Hammadi (570 logements) et aux environs des Isser (180). Dans une déclaration à l'issue de sa visite, le ministre a affirmé que "la dynamique de remise des logements au niveau national, toutes formules confondues, se poursuit", faisant état de la "programmation de la remise des clefs d'un grand quota de logements, toutes formules confondues, à travers tout le territoire national le 1er novembre prochain".