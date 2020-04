BOUMERDES : Démantèlement d’un réseau criminel

Les services de la sûreté de wilaya de Boumerdes ont neutralisé un réseau criminel (constitué de six éléments), ayant kidnappé un jeune aux Issers (Est de Boumerdes), avant de l’assassiner à Sidi Bel Abbès, après l’avoir délesté de son véhicule. Selon le commissaire de police Krimo Touati responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, il s’agit de la mise hors d’état de nuire d’un groupe de malfaiteurs (âgés entre 32 et 38 ans), originaires des wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Mila, Oran et Boumerdes, suite à une plainte déposée par une famille des Issers portant sur la disparition de leur fils de 23 ans. Les investigations menée, à ce propos, ont permis, a-t-il ajouté, l’arrestation d’un élément de ce réseau à Boumerdes, dont les aveux ont abouti à l’arrestation du reste de la bande, dans leurs wilayas d’origine. Le commissaire a signalé que les prévenus arrêtés ont avoué avoir attiré la victime vers le lac "Sidi Mhamed Ben Ali" de la wilaya de Sidi Bel Abbes, où il se trouvait en voyage pour des raisons personnelles. Suite à quoi ils l’ont assassiné, après l’avoir délesté de son véhicule, qu’ils ont vendu, pour se partager l’argent de la vente, ont-ils ajouté. Les mis en cause dans cette affaire, tous des récidivistes, ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes, est-il précisé de même source.