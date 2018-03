BOUIRA : Perpétuité pour le violeur d’une fillette de 10 ans

Le procureur de la république auprès du Tribunal de Ain Bessem a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le présumé violeur le violeur d’une fillette de 10 ans. Arrêté par la Brigade de protection des mineurs de la Police judiciaire, un homme âgé d’une trentaine d’années risque la perpétuité pour viol contre une enfant âgée de 10 ans. Exerçant comme commerçant dans la ville d’Ain Bessem à Bouira. Il aurait utilisé son local commercial pour détourner et violer la fillette âgée de 10 ans. Le mis en cause a nié avoir eu des rapports sexuels avec l’enfant dans le procès-verbal établi par les officiers de police suite à son arrestation. Cependant, les conclusions de l’enquête diligentée par les services de sécurité et les rapports du psychologue et du médecin légiste, ont confirmé la version de la victime et ses parents qui ont déposé plainte auprès de la sûreté de la daïra d’Ain Bessem.