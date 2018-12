BORDJ BADJI MOKHTAR : Découverte d’une cache contenant 11 missiles antichars

Une cache de munitions contenant 11 missiles air-sol antichars, calibre 57 mm, a été découverte ce jeudi, lors d’une opération de fouille menée à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, aujourd’hui 6 décembre 2018, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), une cache de munitions contenant (11) missiles air-sol antichars, calibre 57 mm", précise la même source.