BLOCAGE DE L’ENIEM : L’APW de Tizi-Ouzou dénonce

L’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a dénoncé, ce lundi 22 juillet 2019, « un crime économique et social », quant à la situation de blocage que subit l’Eniem qui risque la disparition totale de l’entreprise publique. « L’entreprise nationale des industries de l’électroménager, ENIEM, symbole de l’industrie au niveau de notre wilaya, est en train de faire face à une situation extrêmement difficile susceptible de menacer carrément son existence », a écrit l’APW de Tizi-Ouzou dans un communiqué publié sur sa page Facebook. « Le blocage de ses crédits d’exploitation et d’approvisionnement par la banque depuis le début de l’année, aggravé récemment par un blocage des autorisations d’importation des matières premières a paralysé complètement sa production et anticipé par voie de conséquence des départs en congés de plus d’un millier de travailleurs. L’entreprise se retrouve pratiquement dans une situation du chômage technique », a alerté l’Assemblée dans son communiqué signé par le P/APW Youcef Aouchiche, ajoutant que « pire encore, cette situation peut provoquer à très court terme la fermeture complète de l’entreprise et mettre au chômage 1735 ouvriers. » L’APW de Tizi-Ouzou, à sa tête Monsieur le Président Youcef Aouchiche, exprime « son soutien et son entière solidarité avec la direction de l’ENIEM et ses ouvriers » et dénonce « énergiquement le laxisme des pouvoirs publics et des autorités concernées. » Elle considère que « la préservation des emplois et des entreprises publiques économiques est une ligne rouge à ne pas franchir et n’acceptera jamais de faire payer au peuple et aux ouvriers les conséquences désastreuses d’une gestion mafieuse de l’économie nationale. »