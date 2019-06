BLIDA : 3 narcotrafiquants arrêtés et 3 quintaux de kif saisis

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 3 quintaux de kif traité saisis, lors d’une opération menée ce vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) à Blida, a indiqué ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l’ANP en coordination avec les éléments de la Sureté Nationale a arrêté ce 31 mai 2019 à Blida/1ère (03) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à trois (03) quintaux et trente-deux (32) kilogrammes, ainsi que deux (02) véhicules.