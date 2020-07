BISKRA : 26 arrestations suite à un rassemblement non-autorisé

Lors de la visite du Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, à Biskra, des jeunes de la région se sont rassemblés devant l’hôpital pour dénoncer les conditions d’hospitalisation des patients atteints du Coronavirus. Les autorités de la police de la wilaya de Biskra ont procédé à l’arrestation de 24 jeunes accusés d’avoir organisé un rassemblement non-autorisé devant l’hôpital de la wilaya le jour de la visite du Ministre de la Santé. En effet, les 24 personnes sont accusées de l’organisation d’un rassemblement non-autorisé le jour de la visite du ministre, l’un d’entre eux, dénommé Riad Soultani, est accusé d’avoir filmé et diffusé une vidéo-scandal dénonçant les conditions dans lesquels les patients atteints du Covid-19 sont admis à l’hôpital en question. Cette vidéo a été très médiatisée, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, les 24 arrêtés ont été présentés devant le tribunal de Biskra, accusés de l’organisation d’un rassemblement non-autorisé et de l’atteinte à l’ordre public. 7 d’entre eux ont été placés sous surveillance judiciaire, dont le jeune homme ayant filmé la vidéo. Le reste du groupe a été mis sous liberté conditionnelle en attendant la sentence de la justice. Pour rappel, la wilaya de Biskra est présente en haut de la liste des contaminations et des décès avec un total de 393 contaminations par le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Algérie.