BIEN QUE L’ALGERIE N’EST PAS QUALIFIEE : L’ENTV veut acheter des matchs de la Coupe du monde

Le DG de l’ENTV Tewfik Khelladi a révélé au court d’une conférence de presse que des discussions sont engagées avec les propriétaires des droits de la Coupe du Monde 2018 en Russie pour la région MENA, BeIn Sport, pour l’acquisition d’un package de matchs pour une diffusion sur la chaîne terrestre l’ENTV. Le DG de la télévision publique a tenu à préciser que c’est des « discussions » et pas des « négociations », puisque l’EPTV n’est pas censée acheter d’urgence des matchs en raison de la non participation de l’équipe algérienne en Coupe du Monde 2018. M.Khelladi a précisé que ce package est réservé justement pour les pays non sélectionnés pour la coupe du monde et généralement le coût est moins important que ceux accordés aux pays sélectionnés au Mondial. Pour l’heure, seul le Maroc a réussi à obtenir les droits des matchs de la Coupe du monde. Selon un document publié sur le site de la FIFA, c’est beIN Sports, fournisseur exclusif de la compétition pour la région Mena, qui a revendu les droits aux différents supports de la Snrt marocaine : télévision, radio, mobile et Internet. Rappelons qu’en 2014, les deux parties seraient tombées d’accord sur la vente de 16 à 20 rencontres du Mondial en contrepartie d’une forte enveloppe financière qui s‘élèverait à 16 milliards de centimes. Les responsables de la chaine qatarie avaient accepté de doubler le nombre de matchs attribués, et ce, suite à l’intervention des plus hautes autorités du Qatar.