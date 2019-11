BETHIOUA : Vers la réception de 1.000 logements sociaux

De source proche des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend que l'ensemble des logements publics locatifs (social), de la daïra de Bethioua (Bethioua, Aïn El-Bia et Mers El-Hadjadj), seront réceptionnés et remis à leurs bénéficiaires avant la fin de l'année en cours. Il s'agit de 1.000 unités de type logements publics locatifs (social) dont 400 dans la commune de Bethioua, 300 à Ain El Bia et 300 à Mers el Hadjadj. Les commissions chargées des enquêtes sociales sont à pied d'œuvre. La commission de logements de la daïra aura pour mission d'étudier et trier les dossiers pour n'en garder que les postulants méritants. Il est à noter que les conditions d'éligibilité à un logement social ont été revues pour permettre aux couches moyennes de postuler à cette formule. Le plafond de salaire exigé pour prétendre à un logement social a été rehaussé de 12.000 à 24.000 DA. L'ancienneté de la demande et le nombre d'enfants figurent entre autres parmi les conditions exigées. La wilaya d'Oran a connu une grande dynamique dans la lutte contre l'habitat précaire, notamment durant les 4 dernières années. Dans ce cadre, près de 35.000 familles ont été relogées depuis juin 2014. D'autre part et en marge de la remise des clés à quelque 4.079 bénéficiaires de logements, toutes formules confondues, la semaine dernière, le wali d'Oran, M. Abdelkader Djelaoui, a annoncé l'attribution, au courant de ce mois, de quelque 500 logements publics, dans le cadre de la formule ‘à points' dans les communes d'Arzew et Bethioua et la réception de 5.000 logements, d'ici la fin de décembre dont 2.800 LPL, 2.200 logements AADL. Concernant la résorption de l'habitat précaire (RHP), le même responsable a signalé l'achèvement du projet de réalisation de 3.000 logements , l'année prochaine, en plus de 2.500 LPL à Oued Tlélat dont une partie est réservée aux habitants de Haï Sanaouber d'Oran et un quota de 4.400 logements répartis entre les communes de Bethioua, Arzew, Boutlélis et Gdyel.