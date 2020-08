BERRAIS (MOSTAGANEM) : Les habitants du bidonville reviennent à la charge

Les infernales actions de blocage de routes continuent à empoisonner le quotidien des citoyens Mostaganemois dans leurs déplacements. Cette situation d’anarchie semble désormais définitivement 'installée à travers la wilaya de Mostaganem. Hier dimanche, ce sont les habitants du bidonville de "Berrais" qui sont montés au créneau. Pour une enième fois, ils ont fermé la route située en face de la cité Chemouma. Ces demandeurs de logements ont fermé l’accès vers les autres routes. Ce recours à la violence ne mène nulle part, sauf à causer tant de désagréments aux usagers de la route, qui étaient contraints de rebrousser chemin pour faire de grands détours afin de rejoindre leurs destinations. Notons que tout le trafic routier venant d'Oran a été perturbé et dévié au niveau de la route de l'école de la marine et le siège de l'OPGI. Des embouteillages monstres se sont formés sur la route à proximité des deux fermes de Chemouma et les intersections menant vers la nouvelle gare routière, dénoncent les automobilistes. La densité de la circulation au niveau du centre-ville et même au niveau des cités proches ne permet pas une fluidité en raison de ce problème. «Il faut qu’on mette un terme aux blocages des routes! Jusqu’à quand les citoyens devront-ils subir les frais de ces protestations qui se répètent à chaque fois ?» diront des automobilistes. C’est dire tout le calvaire des usagers.