BELLOULADI (SIDI BEL-ABBES) : Des habitants confrontés au manque d'eau potable

Au vieux quartier de Bellouladi, cité banlieusarde, 3 km au sud de Sidi Bel Abbès, la problématique de l'eau potable est devenue par la force des temps, un véritable casse-tête pour les habitants qui déclarent avoir frappé à toutes les portes des administrations de la commune et de Wilaya, mais en vain.... Ils éprouvent, et depuis longtemps, toutes les difficultés pour trouver le liquide précieux. "Les responsables consultés, diront des chefs de ménages visiblement déçus, nous ont souvent arrosés de leurs beaux discours, en promettant une rémédiation à cette crise. Ces démarches n'ayant servi à rien, ont été perçues comme "un coup d'épée dans l'eau", ne créant chez nous que des sentiments de regret et de désespoir". "Des responsables des services concernés nous ont rendu tout récemment visite pour s'enquérir de la situation affolante que nous traversons actuellement ,renchérissent d'autres locuteurs, en nous conseillant de faire preuve davantage de rigueur et de patience avant que la crise ne soit désamorcée définitivement. Depuis lors, nous attendons désespérément le dénouement heureux. Et la crise d'eau aiguë perdure à nos jours, suscitant de plus en plus notre courroux ".