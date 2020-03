BECHAR : Un ‘’terrible’’ malfaiteur écroué

Les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 8ème sûreté urbaine à Béchar viennent de mettre fin aux activités néfastes d’un repris de justice âgé de 20 ans qui semait la terreur dans son quartier. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 8ème sûreté urbaine sont intervenus pour arrêter ce malfrat faisant l’objet de six plaintes dont quatre pour vol, une pour coups et blessures volontaires, CBV, avec arme blanche et une pour agression suivie du vol d’un téléphone portable. Le mis en cause a montré une opposition farouche aux policiers lors de son arrestation. La fouille corporelle à laquelle il a été soumis a permis de saisir sur lui un morceau de drogue et un couteau. La perquisition mandatée de son domicile a permis de récupérer des portes en aluminium qu’il avait volé à l’intérieur d’une maison en construction. A la fin de l’enquête, le mis en cause a été présenté près devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge d’instruction lors d’une comparution directe. Ce dernier l’a placé en détention préventive.