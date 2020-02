BECHAR : Saisie de plus de 2708 comprimés de psychotropes

Une tentative d’introduction d’une importante quantité de comprimés de psychotropes en provenance d’une wilaya de l’Est du pays vient d’être déjouée à Béchar par les forces de sécurité. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est en exploitant un renseignement fiable que le service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes et le secteur opérationnel de la 3ème RM à Béchar ont monté une opération combinée de contrôle de véhicule sur la RN6 à l’entrée Nord de Béchar. C’est ainsi que deux individus âgés de 20 et 30 ans ont été interceptés à bord d’un taxi assurant la navette entre Djelfa et Béchar. Ils ont été arrêtés en possession de 2 676 comprimés de psychotropes de différentes marques. La perquisition mandatée par le parquet de Béchar du domicile de l’un des deux individus arrêté a permis de saisir sur les lieux 30 autres comprimés de psychotropes de marque Lyrizin Pregabaline. La poursuite de l’enquête a permis d’identifier un troisième individu impliqué dans cette affaire. La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir 19 g de kif traité, 2 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline et la somme de 31 000 DA. L’analyse en laboratoire des psychotropes saisis a montré qu’il s’agirait de produits pharmaceutiques non commercialisés à travers le territoire national. L’enquête a révélé que la quantité de psychotropes a été acheminée vers Béchar à partir de la frontière Est du pays. Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier les a placés en détention préventive pour détention et vente de drogues et de psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée.