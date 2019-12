BECHAR : Saisie de Vodka dissimulée dans des bouteilles d’eau minérale

Dans le cadre de leurs missions sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens et la sécurité des biens, avec l'intensification des activités de surveillance au cours de cette période proche des fêtes de fin d’année , les forces de police relevant de la sûreté de daïra de Beni-Ounif ont intercepté un suspect et saisi une quantité importante de Vodka dissimulée dans des bouteilles d’eau minérale. L'opération de saisie a fait suite à l'arrêt d'un autocar assurant la navette entre Mascara et Tindouf via Béchar au niveau du barrage fixe de contrôle dressé à l'entrée nord de la ville Béni-Ounif, 110 km au nord du chef-lieu de wilaya de Béchar. Les policiers ont soumis l’autocar à une inspection approfondie. C’est ainsi qu’ils ont découvert dans les bagages d'un voyageur âgé de 30 ans 4 fardeaux d’eau minérale d’une marque connue sur le marché. Intrigués par le fait qu’un voyageur achemine de loin de l’eau minérale qu’on peut trouver dans tous les magasins, les policiers ouvrirent une bouteille et constatèrent qu’il s’agissait de Vodka. Le mis en cause a été conduit au niveau de la sûreté de daïra pour l'ouverture d'une enquête sur l'affaire. Il a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui l’a déféré devant le juge d'instruction. Ce dernier a ordonné son placement en détention préventive en attendant son jugement.