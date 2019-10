BECHAR : Saisie de 3,4 kg de kif et de 3299 comprimés de psychotropes

La 1ère BMPJ relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux activités néfastes d’un baron de la drogue âgé à peine de 20 ans. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la 1ère BMPJ ont appréhendé en premier lieu le mis en cause dans cette affaire et qui se trouvait en possession de 30 comprimés de psychotropes de différentes marques, de ciseaux servant à la découpe des plaquettes et d’une somme d’argent dépassant 10 000 DA provenant de la vente de cette marchandise prohibée. La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir 3,4 kg de kif traité, 3269 autres comprimés psychotropes de différentes marques, 3 flacons d’un antidépresseur tricyclique liquide de marque Isoptyl 40 mg, une somme de 305.940,00 DA, 9 téléphones portables, des instruments servant à la découpe et 3 épées. Le mis en cause dans cette affaire sera présenté devant les instances judiciaires avec deux P.V dont l’un pour détention et vente de drogues et de psychotropes et l’autre pour détention d’armes blanches de la catégorie 6.